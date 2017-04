»Too Slow To Disco 3« kommt im Juni

Es gibt viele Wege, über die man auf Marcus Liesenfeld alias DJ Supermarkt stoßen kann – einer der gängigsten dürfte dabei das Melt Festival sein. Hier legt der Macher der »Too Slow To Disco«-Compilation-Reihe bereits seit Jahren regelmäßig auf und kontrastiert das Programm des Festivals mit einem Sound, den man dort nicht unbedingt vermuten würde. Wer jedoch einmal vor einer der Bühnen gelandet ist, wo Liesenfeld seinen unnachahmlichen Mix aus Yachtpop, Funk, Guilty Pleasure und tanzbaren Obskuritäten zum Besten gegeben hat, weiß um die Magie dieses Sounds.Mit »Too Slow To Disco 3« geht nun die entsprechende Compilation-Reihe in die nächste Runde und erscheint am 30. Juni via City Slang auf Vinyl, CD und Download. »Volume 3 kommt mit noch mehr Balladen von weißen Männern daher, die lieber schwarz wären, mit noch mehr Whirlpoolschaum aus luxuriösen, überbordenden Sounds, befeuert von völlig übertriebenen Studio-Budgets und bekokstem Grössenwahn«, heißt es dazu vielversprechend von Seiten des Labels.

TOO SLOW TO DISCO Volume 3:

01 LEE RITENOUR - Is It You?

02 BOB WELCH - Don’t Let Me Fall

03 PRATT & MCCLAIN - Whachersign (Extended Version)

04 THE CORNELIUS BUMPUS QUARTET - Inside You

05 DAVID GATES - Silky

06 WELDON IRVINE - I Love You

07 THE MARKLEY BAND - Fallin’ In Love

08 VAPOUR TRAILS - Do The Bossa Nova

09 The FIFTH AVENUE BAND - One Way Or Another

10 MARK CAPANNI - I Believe In Miracles

11 GRATEFUL DEAD - Shakedown Street

12 DWIGHT DRUICK - Quand Tu Te Laisse Aller

13 ARCHIE JAMES CAVANAUGH - Take It Easy

14 ROB MEHL - Taste And See

15 LARRY CARLTON - Where Did You Come From

16 JEREMY SPENCER BAND - Cool Breeze

17 STARS ’N’ BARS - Stars And Bars

18 BILLY MERNIT - Special Delivery