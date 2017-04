Mit jungenhaft-heller Stimme und betontem Pathos säuselt Sänger Tom Schilling, seines Zeichens Tambourmajor der von Regisseur Jan-Ole Gerster während der Dreharbeiten zu »Oh Boy« entdeckten, gebrochen romantische Verse, die in ihrer Dystopie an Nick Cave erinnern und von bemerkenswert dämmrigen Konsolenjingles liebkost und umgarnt werden. Schilling will in den elf Jahren Arbeit an seinem Album keine herkömmlichen Liebeslieder geschrieben haben und schildert tatsächlich das Phänomen Eros in all seinen Facetten mit ausgesprochener Nüchternheit, die bisweilen geradezu zynisch erscheint. »Vilnius« ist mehr als ein herkömmliches Singer/Songwriter-Album, und doch fehlt ihm etwas. Schilling setzt an, Geschichten zu erzählen, ist dabei jedoch meist zu vage. Schließlich bleibt auch die berechtigte Frage, weshalb ein kluger und integrer Mensch im Jahr 2017 für sein Artwork das Werk eines alten Mannes wie Gerhard Richter verwendet, der unlängst mit – freundlich ausgedrückt – fragwürdigen Aussagen zur Flüchtlingspolitik irritierte.