Ach Tom! Es ist doch voll okay, ein solide abgehangenes Songwriter-Funk-Album zu machen! Es wäre doch gar nicht nötig gewesen, da noch ein Sample an den Anfang der Platte zu setzen, in dem jemand erklärt, dass wahre Künstler die Chose nicht für Geld machen, sondern weil es ihre Luft zum Atmen ist – ja, schönen Dank auch! Es gibt zwar noch immer keine anständige Selbstorganisation von Kreativen und erst langsam ein erwachendes Bewusstsein, dass Geld eben nicht ein irrelevanter, zu ignorierender Faktor des Kunstschaffens ist.



Aber Misch wischt diese Einsicht zugunsten einer Armer-Poet-Pose beiseite, die ihm auch deshalb nicht steht, weil seine Musik so durch und durch kunsthandwerklich ist, dass sie bisweilen vom Komponieren selbst handelt, wie »It Runs Through Me« mit – kein Scheiß – De La Soul. Ein Lied, das leicht und sonnig klingt wie Jack Johnson auf Funk. Misch verweist lieber darauf, der gleichen Szene zu entstammen wie King Krule, dem boomenden Londoner Süden. Überhaupt soll dieser Text nicht negativ wirken, denn trotz seiner nervenden Attitüde ist Tom Misch mit seinem Debüt eben etwas unspektakulär Schönes gelungen, das sich gemütlich an die Seite des Jazz-HipHop-Soul-Wunderkinds Jordan Rakei lehnt.