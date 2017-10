Für die Umsetzung seines Traums hat der Ex- Für die Umsetzung seines Traums hat der Ex- Blink -Musiker natürlich ein Elite-Team an Experten um sich gescharrt. Ziel ist es ein elektromagnetisches Vehikel zu entwickeln, mit dem man sich durch Weltall, Luft und Wasser bewegen könnte. Sind Raumschiffe, die wir aus der Science-Fiction kennen also vielleicht schon gegenwärtiger als wir denken? Das Gefährt in Tom DeLonges Post sieht der Enterprise zumindest schon mal verdächtig ähnlich.

Logbucheintrag eins von Kapitän DeLonge war ein Facebook-Aufruf an den reichen, vorausschauenden Teil der Erdbevölkerung. Für seine futuristische Organisation To The Stars Academy Of Arts & Science ist er gerade auf der Suche nach Investoren, die seine innovative Idee mit ihrem Geld unterstützen. Dafür sind sie dann »Teil einer weltweiten Revolution«, so Tom Delonge. Ganz schamlos bezeichnet er sein Projekt nämlich als »einmalige Partnerschaft zwischen Raumfahrt, Wissenschaft und Kino-Unterhaltung«.