Nun hat Keanes Sänger Tom Chaplin eine Diät aus Bier und Kokain hinter sich und nicht mal ein Check-in in der Priory-Klinik konnte ihm seinen weichgespülten Pathos-Pop austreiben. So intoniert er schmalzige Überlebensballaden, die irgendwie von Liebe, aber auch einem Jungen in Nöten erzählt. Es macht schon stutzig, wie sich der 37-Jährige auf dem Cover inszeniert: Vollständig bekleidet entsteigt er der Gischt stürmischer Wellen. Chaplins Musik ist so kalkuliert wie formatradiotauglich, dass es einem graust, nicht zu vergessen die Gesangsorgasmen, zu denen er sich in jedem Song schmachtet, und die in Weisheiten wie »Bring the rain« oder »Hold on to our love« gipfeln. Vielleicht sind Chris Martin und Chaplin am Ende doch ein- und dieselbe Person.