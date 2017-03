Tokio Hotel sind wieder da und bleiben, wie schon mit ihrem 2014er-Album »Kings Of Suburbia«, bei der englischen Sprache. Es ist einfach, auf Tokio Hotel s musikalischen Entscheidungen rumzuhacken, deswegen kann man stattdessen auch auf den neuen Bandfotos zu »Dream Machine« rumhacken. Allein das Cover: Unten ein paar Bäume, die Typen gucken erstaunt bis sehr zufrieden, sie sind abgebildet als Hipster-Karikaturen, im Hintergrund sieht man noch gewollte Space-Optik und über allem ein Knitter-AZ-Filter. Der musikalische Inhalt ist die unerträglichere Form von dem, was Gruppen wie Years & Years besser können: aalglatter Electro-Pop (»Stop, Babe«), viel Synthie (»Dream Machine«), schmieriger Gesang (»Elysa«), Auto-Tune (»Cotton Candy Sky«), Dance (»What If«) und Powerballaden mit Liebeskummer- oder Selbstsuche-Lyrics (»As Young As We Are«). Ganz gut gelungen ist das Genre-Unterfangen bei »Something New« und bereits genanntem »What If«. Und immerhin sind sie besser als andere Fies-Kaliber ihrer Generation (Silbermond, Juli, Revolverheld). Das war’s aber auch schon. Die Band aus Magdeburg, die für Stubenhocker mal die Bezeichnung »Drinnies« erfunden hat, wohnt jetzt in den USA und geht auf Welttournee. Wär sie mal zu Hause geblieben.