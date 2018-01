Ich hatte mir fest vorgenommen, in diesem Text nicht (mehr so) selbstbezogen zu sein. Aber ich kann nicht anders, ich werde den Verdacht nicht los: Tocotronic haben mich erhört. Denn ihr zwölftes Album »Die Unendlichkeit« besitzt viel von dem, was ich mir seit Jahrzehnten von dieser Band gewünscht habe. Sogar Aspekte, von denen ich gar nicht ahnte, dass ich sie mir wünschte. »Die Unendlichkeit« macht vorerst Schluss mit nebulösen Formulierungen, mit Gleichnissen, mit Metaebenen und undurchsichtigen, bei Andeutungen belassenen Satzfetzen. Der Ansatz, der offenbar zum Motor wurde, heißt: Autobiografie. Fast alle der zwölf neuen Songs haben mit dem Lebenslauf ihres Frontmanns Dirk von Lowtzow zu tun – teilweise sind Stationen und Erlebnisse so konkret benannt wie in der Musik der Band schon seit fast 20 Jahren nicht mehr. Und diese Anhaltspunkte haben von Lowtzows Lyrik auch greifbarer gemacht als alle anderen Texte in dieser Zeit.Damit aber nicht genug: Auch musikalisch ist »Die Unendlichkeit« ein wunderbares Hauptwerk geworden. Stilistisch haben Tocotronic alle Anspannung fahren lassen, sie haben in Arrangements und Instrumentierungen oft groß gedacht und so eine Musikalität offenbart, die selbst forsche Fans kaum bei ihnen vermutet hätten. Natürlich hat viel davon mit Einflüssen dieser pophistorisch hochgebildeten Herrschaften zu tun, ihre Zitierungen sind dabei aber so smart und originell wie eh und je – nur eben noch mutiger, noch breiter gefächert. Dementsprechend reichhaltig und fruchtbar sind die Ansätze, Tocotronic durch dieses Album zu folgen. Die Einsichten daraus sind so wertvoll wie die befriedigende Freude, die dieses Album auch bringt. Ich kann es nicht anders sagen: Dass Tocotronic noch einmal so gut werden würden, überstieg meine Vorstellungskraft. Und vermutlich die vieler anderer Fans auch.