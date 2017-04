»Hallo, biste wach?« So begrüßt das neue Album von Tobias. auf Ostgut Ton seine Hörer. Kick Drum, Hi-Hat und Snare sind die Fragenden. Wer da nicht aufwacht, ist schon nicht mehr am Leben. Während sich die müden Knochen langsam zusammenfügen, die Gelenke geölt werden, der Kreislauf in Trab kommt, wird man von Quasaren, Trompeten und Schaltkreisen begleitet. »Cr 24« (für das Element Chrom) macht allerbeste Arbeit als Opener für die mittlerweile dritte LP des Berghain-Residents. Danach folgt mit »Autopoiesis« auch schon der Lektüre-Schlüssel für alle Tracks: Strukturen, die sich selbst definieren. Rekursive Felder. Der Loop als Spiegelung und Weiterführung des Vorangegangenen. Verkopft und trotzdem leichtfüßig spielt sich Tobias. durch die letzten Jahrzehnte Techno und House und endet häufig auf Pfaden, die hauptsächlich von den Futuristen unter den Techno-Granden begangen wurden. Drexciya und die dritte Welle aus Detroit, Electro und Techno à la Jeff Mills. Unterwasserwelt und Weltraum, das sind die Koordinaten, in denen man Sound-synästhetisch landet. Eine wunderbare Schicht Maschinen-Funk liegt sorgfältig ausgebreitet unter fast allen Tracks. Eine Leichtigkeit, mit der von Loop zu Loop, von Beat zu Beat gedacht wird. Trotzdem fällt man leicht in einen Zustand, den man fast als romantische Melancholie beschreiben muss. »Eyes In The Center« ist ein furioser Trip, der jedoch nachdenklich zurücklässt.