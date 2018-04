Laut Die Zeit seid ihr die am miesesten gelaunte Rockband des Landes. Aber soooo mies gelaunt kommt ihr mir gar nicht vor. Woher kommt diese Behauptung?

Max Rieger: Für uns war es anfangs ein Kampf, Medien und Journalisten begreifbar zu machen, dass wir, was wir machen, nicht machen, weil es das in den Achtzigern schon gegeben hat. Wir wollten eine Band fürs Jetzt sein und Musik fürs Jetzt machen, mit Schlagzeug, Gitarre und Bass, sind aber immer in so Ecken reingezwängt worden. Und sich diesen Status zu erarbeiten, eine Art Narrenfreiheit in diesem Haifischbecken zu haben, das hat uns diesen Ruf eingebracht. Die Bands, mit denen wir verglichen wurden, hab ich teilweise erst mal googlen müssen, weil ich die gar nicht kannte, so richtig verstaubtes Zeug wie Sonic Youth und so. Die kamen aus einem ganz anderen Kosmos, einer ganz anderen Zeit und mit ganz anderen Begebenheiten. Aber wir leben ja im Jahr 2018 mit Instagram und Facebook, und die Themen sind andere. Und die versuchen wir auf eine Art und Weise zu verarbeiten. Deshalb finden wir es schade, wenn Leute sagen: »Ja, die haben halt zu viel Wipers gehört.« Ich will eher, dass man unsere Alben neben Alben stellt wie ... hm, was ist denn jetzt gerade rausgekommen? Stell unser Album neben eins von Kanye West! Einfach, weil es hoffentlich was für heute ist.

Und wie steht ihr zum Begriff »Rockband«?

Max: Rockband ist okay, wie willst du es denn sonst nennen? Oder sag einfach Popband! Einige haben sich fast schon gescheut und ganz vorsichtig gesagt, dass manche unserer neuen Songs ja schon fast poppig daherkommen. Und ich dachte nur: »Ja, danke! Das war die Intention.« Einfach die Arroganz hinter sich zu lassen, den Zugang zur Musik für manche Leute erschweren zu wollen. Letztendlich ist es doch schön, wenn man Musik macht, die gehört werden will. Ich finde, es macht relativ wenig Sinn, eine Platte zu machen, die dann keiner anhören will.

In eurer Pressemitteilung stand auch, dass euch noch nie eine Platte so viel abverlangt hat.

Kevin Kuhn: Mit der Platte haben wir auch erst angefangen, – ich sag mal – Wert auf Präzision zu legen. Früher ging es immer eher um den Vibe und die Gesamtatmosphäre unseres Zusammenspiels. Ich fand es toll, jetzt beispielsweise mehr Detailarbeit zu machen. Dass wir auch Arrangements präziser gesetzt und eingespielt haben.

Max: Diesmal ging es nur um die Songs, wir wollten einfach gute Songs machen. Und das Album selbst war nur die Hülle dazu.

Aber will man nicht immer gute Songs machen?

Max: Klar, aber zum letzten Album sind wir tatsächlich mit so zehn verwaschenen Demos ins Studio gegangen und haben die in der Aufnahmesituation so gut es geht ausgearbeitet.

Kevin: Nicht alle, wir sind auch gerade von der Tour zurückgekommen, als wir »Out« gemacht haben. Und zu »Fake« haben wir schon sechs Monate nicht mehr gespielt.

Max: Genau, und deshalb hatten wir nicht mehr diese Routine. Und auch nicht dieses Dogma, dass es nach einer Liveband klingen muss. Vorher wollten wir immer eine Eins-zu-eins-Reproduktion einer Liveshow abbilden. Das Livealbum war eine Art Abschluss dieser Ära. Wir waren allerdings auch nie eine Band, die wöchentlich im Proberaum steht und die ganze Zeit miteinander abhängt oder so. Es ist – auch wenn das seltsam klingt – schon auch immer ein Kraftakt, wenn wir alle zusammen sind, weil wir eben alle so unterschiedlich sind. Wir haben auch quasi diametrale Interessen und Vorlieben. Und das ist total gut. Dadurch schaffen wir musikalisch was, das größer ist als wir drei zusammen.

In euren Texten klingt immer ein latentes »Dagegen« an. Seid ihr gerne dagegen?

Julian Knoth: Nee, wir fühlen uns da manchmal auch missverstanden.

Max: Diesmal haben wir ja sogar ganz konkret darauf Einfluss genommen: »Immer nur dagegen, aber gegen WAS.«

Julian: Ich bin einfach total gerne auch für irgendwas. Unsere Intention war zwar schon ein Dagegen, also gegen viele andere Bands. Aber eher was dagegenzustellen und nicht dagegen zu sein, nur was anderes zu machen. Das ist für mich aber kein Dagegen, sondern das sind halt wir. Aber das wird dann gerne so dargestellt und rutscht immer wieder in die falsche Ecke.

Und habt ihr schon den Anspruch, in euren Texten auf eine Art und Weise politisch zu sein?

Max: Hauptsache, es gibt keine konkrete Aussage. Ich will niemandem vorschreiben, was er politisch zu denken hat. Ich weiß nicht, was die Leute bewegt und wo sie herkommen. Ich weiß, wo ich herkomme, und zwar aus dem Elfenbeinturm, deshalb finde ich nicht, dass es in unserer Macht steht oder unsere Aufgabe ist, Meinungen zu geben. Trotz allem hat Politisches in unserer Musik Platz, aber hoffentlich auf eine abstraktere Art und Weise. Ich kann aber niemandem vorschreiben, was zu tun ist. Und ich will es auch absolut nicht. Ich will auch nicht, dass mir jemand was vorschreibt.

Julian: Eigentlich geht es eher darum, wie das Äußere auf einen selbst einwirkt und wie man sich dabei fühlt. Für mich ist das aber schon immer was ganz Persönliches. Und das transportiere ich mit den Texten und der Musik. Aber dabei geht es immer um ein Gefühl. Wie fühle ich mich, wenn Trump Präsident in den USA wird? Also auf eine abstrakte Art und Weise. Das Ereignis steckt zwar nicht unbedingt im Album, aber ein Gefühl ist vielleicht da. Sehr schwammig, schleierhaft und subtil, aber es ist da.