Es gibt nicht viel Aufregendes in Benson, Minnesota: rund 3.000 Einwohner, einen Golfplatz, eine Highschool. Ein idealer Ort, um quasi aus der Not heraus adoleszente Verzweiflung mit verzerrten Gitarren und emotionalem Gesang so auszuleben, wie Tiny Moving Parts das seit Jahren machen. Auch »Swell« , das fünfte Album der familiär verbandelten Schulfreunde Dylan Mattheisen, Matthew und Dylan Chevalier, wird wieder jede Menge junge Menschen dazu animieren, mit flehendem Blick die Fäuste in die Luft zu recken.Geboten wird musikalisch sehr versierter Emo der klassischen Art mit den beliebten Begriffspärchen Geschrei/Gesang, Laut/Leise, Hoffnung/Zweifel. Die Mathrock-Elemente des tollen Debüts »This Couch Is Long And Full Of Friendship« sind wie auch schon auf dem Vorgängeralbum »Celebrate« nur noch selten vorhanden, zugunsten einer Power-Pop-Variante, die auch jüngeren Vans-Trägern gefallen dürfte, die in ihrem Plattenschrank Modern Baseball oder Into It. Over It stehen haben. Pathos ist dabei durchaus erwünscht: »I can’t do this myself, I am meaningless, I serve no purpose« oder »Once you think it’s alright it’s all wrong«. Let’s lament like it’s 1999