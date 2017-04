Bevor morgen das neue Album von Timber Timbre erscheint, veröffentlichen die Kanadier noch ein Video zu »Grifting«. Es stammt von der Leipziger Illustratorin und Animationskünstlerin Elenor Kopka, die bereits einen sehr stimmungsvollen Clip zu »Resurrection Drive Part II« produzierte.»We were fortunate to be able to work with Elenor again«, kommentiert Sänger Taylor Kirk die Zusammenarbeit. Wobei er anfügt, dass es eigentlich keine Kollaboration im herkömmlichen Sinne war: »With Elenor we grant total artistic freedom and have faith that her vision and alchemical practice will not only serve the song but elevate it to another plain altogether.« Das Ergebnis ist ein voller Erfolg: »I don't think I can even sing the song now without conjuring these images.«