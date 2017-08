Nicht nur was die Anzahl ihrer Veröffentlichungen angeht, sind die Kanadier Timber Timbre äußerst emsig. An ihr sechstes Album »Sincerely, Future Pollution« schließen sie jetzt mit einer ausgiebigen Tour von Kanada nach Europa an. Unmöglich also, sie diesen Herbst live zu verpassen. Wir präsentieren und verlosen Tickets!



Geschrieben am

01. August 2017, 12:43