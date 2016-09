White-Fence-Vorsteher Tim Presley ist als hochgradig kreativer und veröffentlichungsfreudiger Musiker bekannt. Nach unzähligen Bandprojekten erscheint jetzt das erste Album als Solokünstler.

Tim Presley folgt auf »The Wink« musikalisch eher dem Weg, den er zuletzt zusammen mit Cate Le Bon und ihrem gemeinsamen Projekt Drinks einschlug, als den harmonisch-verballerten 1960er-Psych-Pop kalifornischer Spielart weiterzuführen, mit dem er als White Fence auf dem Album »For The Recently Found Innocent« zu Höchstform aufgelaufen war. Zusammen mit Kumpel Ty Segall hatte er die Lofi-Produktionen seiner Anfangstage hinter sich gelassen, gar ein Studio gemietet und das konziseste und zugänglichste Werk seiner Karriere veröffentlicht – von seiner ersten Band Darker My Love mal abgesehen. Mit Drinks hat Presley dann begonnen, das harmonische Gebilde mit Freude wieder einzureißen. Mit »The Wink« macht er an dieser Stelle fröhlich weiter. Die Solo-LP ist voll von schrägen Miniaturen, die sich gar nicht wirklich zu Songs entwickeln wollen. Der Sound, der entweder von einer quietschenden Gitarre, einem Klimperklavier oder einer Billigorgel getragen wird, klingt wieder etwas mehr nach Schlafzimmer respektive Garage. Das psychedelische Element ist dabei nicht verloren gegangen, sondern verbirgt sich hier hinter versponnenem Barock-Pop, der mit Noise-Rock kollidiert. Der frei fließende Vibe ist dabei zumeist mit Widerhaken versehen, sodass man das Album besser voll konzentriert – oder wahlweise zugedröhnt – genießen sollte. In der engen Zusammenarbeit mit Cate Le Bon, die dieses Mal als Produzentin mitwirkte, hat Presley da eine recht ambitionierte Verweigerungshaltung entwickelt, die für hingebungsvolle Hörer einige interessante Überraschungen bereithält.

