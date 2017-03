Der Anfang der Geschichte ist rosarot. Man ist verliebt, denkt über die Zukunft nach, isst Himbeereis, alles ist gut. Doch es wäre keine Tim-Kasher -Geschichte, wenn das Rosarot nicht nur eine Erinnerung an vergangene Harmonie wäre und dem Songwriter und Neu-Regisseur als Rahmen für Beziehungsstudien dienen würde. Also ist alles eigentlich so monothematisch wie bei seinem »The Game Of Monogamy«-Solodebüt. Musikalisch lässt Kasher auf dem Soundtrack zu seinem ersten Film den digitalen Grundton des Vorgängers hinter sich. Auf »No Resolution« präsentiert er seine verschiedenen Facetten ohne Electro-Beats. Die Stücke werden klassisch von der Band plus Streicher-Begleitung getragen, die an den richtigen Stellen in den Fokus rückt und auf den Putz hauen darf. Und gerade dann wird »No Resolution« wirklich spannend. Den Wahnsinn in »No Secret« könnte man auch Cursives »The Ugly Organ« unbemerkt unterschmuggeln, während Songs wie »An Answer For Everything« und »Messes« zumindest angenehmen Folk-Pop liefern. Keine Ahnung, wie der Film »No Resolution« ausfällt, aber der dazugehörige Soundtrack ist Kasher durchaus gelungen.