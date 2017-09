Am 22. September erscheint »Wonderful Wonderful«, das neue Album der Killers. Eine Woche vor Release spielen sie eine exklusive Clubshow in der Live Music Hall in Köln. Wir verlosen 3×2 Tickets für die Show plus Teilnahme an einem exklusiven, von Amazon ausgerichteten Fantreffen.



Geschrieben am

07. September 2017, 14:14 Autor: Daniel Koch