»Gleisdreieck« ist nicht nur auf Platte hörenswert, sondern auch live. Davon könnt ihr euch selber überzeugen, Joy Denalane am 20. April im Clubzentrum Comma bei den Songtagen in Gera . Das Stadtfestival startet bereits am 17. März und präsentiert unter anderem auch Musiker wie Schnipo Schranke und Christian Kjellvander