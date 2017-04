Puh, Kunstkenner-Brillen auf! DieBand legt fünf ausufernde Stücke zum Thema Mystizismus vor und vertont Radio-Radieux-Gedichte. Doch wer bei der Prämisse ein Konzeptalbum voller Hokuspokus und Kunstposen erwartet, wird beim Hören Bauklötze staunen. Im Grunde genommen wird hier nur die Zusammenarbeit fortgeführt, die bereits auf »The Best Day« gut begann. »Rock N Roll Consciousness« atmet von der ersten bis zur letzten Sekunde den organischen Sound mit beiden Lungenflügeln und ist definitiv mehr für die Bühne als für das Museum erschaffen worden. Der Hit-Produzent Paul Epworth (Adele) sorgt dabei lediglich für einen wärmeren Sound und den richtigen Feedback-Einsatz. Und das ist schließlich auch alles, was man sich von einem guten Thurston-Moore-Album wünscht. Ganze acht Minuten dauert es, bis Moore in »Exalted« den Weg ans Mikro findet. Doch keine Sekunde scheint dabei verschwendet. Die Band ist immer auf der Lauer, und hinter jedem Tempowechsel wartet eine neue Finte von Steve Shelley. Die leicht zerfahrene Vielschichtigkeit von »The Best Day« weicht hier einem homogenen Gesamtbild, bei dem man nicht wirklich das Gefühl hat, dass die Band bis zu ihrer eigenen Dekonstruktion in »Aphrodite« die Instrumente auch nur ein Mal weggelegt hätte.