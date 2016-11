Die Tourdaten stehen , das Album rückt in greifbare Nähe und einen ersten Eindruck konnte man mit der Single »On Hold« ebenfalls schon bekommen. Eben jene performten sie dann auch am Samstag bei Saturday Night Live, wo sie vielleicht nicht unbedingt die beste Figur machten, aber zumindest musikalisch auf Kurs blieben. »I See You« erscheint am 13. Januar – die ersten Konzerte stehen nur wenige Wochen danach an.