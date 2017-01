Fanfarenstöße! The xx , die für ihre Zurückhaltung und Mäßigung bekannte englische Band von Romy Madley Croft, Oliver Sim und Jamie Smith (alias Jamie xx), starten mit einem Knall ins neue Album. Nach dem fast schon legendären selbstbetitelten Debüt und dem leider ziemlich ideenlosen »Coexist« von 2012 hört sich schon der Beginn ungewohnt forsch und direkt an. Und dann setzt auch noch ein harter Step-Beat ein: »Dangerous«, allerdings. »I couldn’t care less, if they call us reckless«, singt Oliver Sims, sich wohl bewusst, dass dies für The xx ungewohntes Terrain ist. Danach wird mit »Say Something Loving« zwar etwas zurückgerudert, doch auch hier ist das Experiment am Werk, das Pop-Experiment.Süßlich, voll und fast schon kitschig klingen die Gitarren-Arpeggien und die Klopfer-Percussion. In der Folge ist nicht immer jeder Song eine neue Klangfarbe; es wird auch mal ein wenig Grundierung aufgetragen. Die Songansätze bleiben aber vielfältig und - gerade mit Blick auf das letzte Album eine Befürchtung – stets interessant. Das Selbstbewusstsein und die neue Direktheit lassen sich auch in den Songtiteln finden, in denen erstmals und des Öfteren, »I«, »You« und »Me« vorkommen. Wie ein allzu schüchternes Wesen, von stetem Zuspruch und Zuwendung gepäppelt, kommen The xx endlich aus sich heraus, können ihrem Gegenüber in die Augen sehen und es ansprechen: »I See You«. Und erstmals klingen sie so, als hätten sie Spaß an ihrem Tun.