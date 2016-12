Wurde aber auch Zeit. Nach vier Jahren hauten The xx im Januar endlich ihr drittes Album »I See You« raus und gehen auch gleich mit dem neuen Teil in der Tasche auf Tour. Das Indie-Trio aus England kommt für ganze fünf Termine nach Deutschland. Wer noch Chancen auf Tickets hat: ran da! Augen schließen und Träumen ist erlaubt. Tanzen natürlich auch.

21. Dezember 2016, 15:35