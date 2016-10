Mit ihrem Debütalbum »Annabel Dream Reader« hat das Quartett The Wytches aus Petersborough im Osten Englands die dunklen Seiten der Psychedelic zelebriert. Der Titel des Zweitwerks »All Your Happy Life« steht erneut antagonistisch zur Konzeption des Inhalts. Als Inspiration soll dem Quartett sowohl die Musik von Elliott Smith als auch Tolstois Romane über dysfunktionale Beziehungen gedient haben.Produziert hat das Album Jim Sclavunos, Drummer von Nick Cave And The Bad Seeds. Zwar werden auf Songs wie »A Feeling We Get« oder »Home« ruhigere Töne angeschlagen, insgesamt widmen sich The Wytches auf dem Album jedoch den »50 Shades Of Black«. Es sind aber weder hämmernde Grunge-Nummern wie »Can’t Face It« oder »Ghost House« noch die ruhigeren Songs, die die Atmosphäre auf »All Your Happy Life« am besten zusammenfassen: Das knapp zweiminütige »Crest Of Death« vereint mit der prägnanten Zeile »You never gonna find a way out« sowohl die ruhige Verzweiflung als auch die Wut, die das herrlich düstere Album des psychedelischen Gothic-Quartetts perfektioniert.