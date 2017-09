Wer sich einen Bandnamen aus 48 Zeichen zusammenbastelt, stellt schon mal klar, dass Kürze und Prägnanz nicht so weit oben auf der Prioritäten-Liste stehen. Die ersten beiden Alben von TWIABP bestätigten diesen Eindruck durch ausufernde Postrock-Songs mit Emo-Einschlag. Auf »Always Foreign« entwickelt die Band ihren Sound nun weiter, wirkt pointierter und konzentrierter denn je. »Dillon And Her Son« zeigt, dass sie ihren Stil und ihre sonst ausufernden Spannungsbögen nun auch ohne Reibungsverluste auf unter 2:30 Minuten komprimieren können und damit noch schlagkräftiger wirken.»Gram« zollt dem Hang zur Hymne Tribut, ist aber reduzierter und weniger bombastisch und zeigt so, dass TWIABP auch ohne großes Postrock-Feuerwerk emotionale Treffer landen können. Der Sound ist sauberer, die Gitarren wabern weniger, alles kommt mehr auf den Punkt. Das Thema der Fremdheit schwingt immer wieder in den Songs mit, wie in der Single »Marine Tigers« oder in »For Robin«, das von der Entfremdung von ehemals guten Freunden erzählt.