Fest verwurzelt im Indie-Rock, blicken The Wedding Present auf mittlerweile neun erfolgreiche Alben in über 30 Jahren On-Off-Bandgeschichte zurück. Die letzte Platte »Going, Going…« mutet dennoch atmosphärischer an als ihre Vorgänger. Fordernde Gitarren und subtile Basslines treffen auf avantgardistische Instrumentals. Eine vielversprechende Symbiose, wie gemacht für schummrige Clubs.

Geschrieben am

14. September 2017, 14:18