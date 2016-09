Als diese Band sich gründete, war der Begriff Indie-Rock noch nicht einmal geboren. Dennoch bedienen The Wedding Present seit 1984 genau diesen Stil. Das erste Album »George Best« kam 1987 in die Läden, nun steht die bereits neunte LP an: »Going, Going« ist nicht einfach nur ein Album, sondern eine Kollektion aus 20 Tracks, die jeweils von einem Film begleitet werden.

Geschrieben am

21. September 2016, 17:25