Sobald das windschiefe Organ von Sänger David Tatersall einsetzt, sich das Schlagzeug durch die demoartige Soundästhetik bahnt und die erste lustige Textzeile gefallen ist, ist gewiss: Das können nur die Wave Pictures sein. Die sympathische Eigensinnigkeit des Trios steht auch auf ihrem mittlerweile 16. Studioalbum wieder in voller Blüte. Vielleicht ist ihr neuster Spross sogar die musikalischste Platte, die die Gruppe aus Wymeswold jemals aufgenommen hat. Diesmal gönnt sie sich besonders lange Instrumentalpassen (zwei Stücke kommen ohne Gesang aus), viele Gitarrensoli (die aber nicht muckermäßig daherkommen) und insgesamt eine noch stärkere Hinwendung zum Folk-Rock, was die Band noch weniger britische klingen lässt als ohnehin schon. Dazu gibt es zahlreiche Instant-Hits wie »Panama Hat« und »Newcastle Rain«. Aber letztlich ist der Charme der Texte die Konstante, weshalb man die Briten immer wieder in sein Herz schließt. So beklagt sich in »Pool Hall« über die Schließung der örtlichen Schwimmhalle, während »H.D. Rider« schelmisch Bedürfnisse im sonst tristen Tour-Alltag äußert: »I want a hotel room with class, put ice cubes in my glass, I want extra chanels I don’t watch«. Dann setzt der Bandchor ein: »And a window to the left!« Wenn es eine Band gibt, die jene Annehmlichkeiten verdient hat, dann diese.