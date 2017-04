»The waiting is the hardest part«, lautet eine der besten Zeilen von Tom Petty. Eine Band die regelmäßig an dessen musikalische Großtaten erinnert, macht nun Schluss mit der Warterei und veröffentlicht zum ersten Mal seit 2014 ein neues Lied. Mit »Thinking Of A Place« bewegen sich The War On Drugs in ihrer über Jahre eingerichteten Comfort Zone: gemäßigtes Tempo, eingängige Harmonien und schillernde Synths lassen beruhigenden, psychedelisch angehauchten Folk-Rock entstehen, der aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Oder parallel zu ihr durch den Raum schwebt.