Von den Strokes hat man schon länger nichts mehr gehört, zuletzt erschien vor zwei Jahren eine EP. Stattdessen macht Frontmann Julian Casablancas lieber auf seinem eigenen Label Cult Records mit seiner Zweitband Musik, die stellenweise durchaus an seine erfolgreichere Hauptband erinnert. Im Vergleich zum Debüt »Tyranny« ist dieses Album weniger experimentell und politisch. »Virtue« bewegt sich auf einem musikalischen Terrain, das Gitarren virtuos mit Electro-Elementen verbindet.



Der eingängige Opener »Leave It In My Dreams« changiert charmant zwischen Catchiness und Melancholie und könnte durchaus Strokes-Material sein. Im sinistren »QYURRYUS« kultiviert Casablancas seinen Trademark-Gesang, der bisweilen so klingt, als habe er sich vor der Aufnahme erst einmal ordentlich betrunken. »Permanent High School« schwelgt in Sehnsucht, »We’re Where We Were« verliert sich in Gitarrengewittern, und am Ende wird es in »Pointlessness« sakral. Wie bei seinen ebenfalls gelungenen Soloalben beweist Casablancas wieder einmal seine kontinuierlich großartigen Songwriting-Skills.