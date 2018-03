»Rolling Stones« heißt die euphorische Hymne, mit der die Vaccines ihr viertes Album abschließen. Nun ist die Vermutung, Rockbands zukünftiger Jahrzehnte könnten ihre Songs einmal nach den Londonern benennen, spätestens seit »Combat Sports« nicht mehr allzu vermessen: nicht, weil die Platte vor heimlichen und überdeutlichen Hits nur so überquillt, nicht einmal, weil diese von Synthie-Pop bis Punk so gut wie alle möglichen Anknüpfungspunkte abhakt, um Abwechslung in ein schnödes Rock-Album zu bringen – sondern, weil ihnen dies von Album zu Album besser zu gelingen scheint.



Zwar waren frühe, vergleichsweise durchschnittliche Songs wie das im Nachhinein etwas trantütig erscheinende »Post Break-Up Sex« 2011 ja schon genug, um die Druckerpressen britischer Musikzeitschriften anzufeuern. Doch man will gar nicht wissen, wie NME und Konsorten reagieren würden, wenn eine Newcomer-Band den Britpop dermaßen defibrillieren würde, wie es die Vaccines nun mit der Kinks-Hommage »Take It Easy« oder »Surfing In The Sky«, der Turbo-Variante eines jeden Interpol-Hits, tun. Next big thing sein kann jeder – hier schickt sich jemand an, sich darüber hinaus wirklich langfristige Relevanz zu erspielen.