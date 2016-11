Die Folge 45 des 1950er/1960er-Mystery-Klassikers »The Twilight Zone« behandelt eine medikamenteninduzierte und mystische Episode im Leben eines nicht mehr ganz glücklichen Schauspielers am Broadway. Umso glücklicher und ebenso wundersam ist der verspielte und träumende Folk-Rock dieses nach besagter Episode benannten Quartetts aus Down Under. Sänger Thomas Calder, Schauspieler und Dokumentarfilmer, lässt Reales und Illusion ineinander aufgehen. Die verzerrten und krachenden Momente der zwei Vorgängeralben sind nuancierten Harmonien gewichen, die von Calders bittersüßem Gesang ummalt werden, der kleine Geschichten von Wünschen und Geheimnissen erzählt. Eine dramaturgische Besonderheit von »The Twilight Zone« war es, dass durchaus komplexe Handlungen in teils weniger als 30 Minuten erzählt wurden. In dieser Tradition malen The Trouble With Templeton neue Meister in nur 33 Minuten und 25 Sekunden.