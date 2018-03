Das Gute am Weltuntergang ist, dass dann auch alles Schlechte ein Ende hat: der morgendliche Gang zur Arbeit, das ständige Ablenken mit Nichtigkeiten, die Zweifel am eigenen Lebensentwurf angesichts des grenzenlos zur Schau gestellten Glücks anderer. Alles nicht mehr wichtig dann. Anders als früher kommt das jüngste Gericht heute aber ganz unspektakulär in Raten. Kein Doom-Porn, sondern behäbiges Wegbröckeln des Schönen, Guten, des Wahren. Schon »Semtex«, Matt Elliotts Debüt als The Third Eye Foundation, zeichnete 1996 dieses zermürbende Ende hörbar nach und destillierte dabei aus atmosphärischem Drum’n’Bass, Shoegaze und Industrial-Elementen einen Soundtrack für Fieberalbträume, der heute weitgehend akzeptierten Kultstatus genießt. Nach vier weiteren Alben in dieser Manier, einer Remix-Sammlung und drei EPs kommt das Rezept des gern berauschten Songschreibers mit »Wake The Dead« nun an seine Grenzen.



Denn wo »The Dark« aus dem Jahr 2010 noch auf seltsam elegische Weise zu verstören wusste, rhythmisch äußerst dicht produziert wirkte und sogar Elemente aus Neuer Musik gelungen assimilierte, hat das jetzt vorliegende Album der Third Eye Foundation Probleme, überhaupt mal so was wie Kopfkino zu beschwören. Der Opener und Titeltrack macht da ebenso wie das Finale »Do The Crawl« noch am meisten richtig. Düster knarzende Flächen bilden den Nährboden, auf dem sich hier sakrale Gesänge mit verspulten Bläsern vermählen, dort Dub-Beats unter geisterhaften Sample-Kaskaden auftauchen. Doch Stücken wie »The Blasted Tower« oder »Controlled Demolition« fehlt nicht nur Experimentierfreude, sondern ebenso ein gewisser Fokus, eine Sound-Idee oder ein Ansatz, der länger als ein paar Minuten bei der Stange hält. Insgesamt wirkt »Wake The Dead« daher leider etwas wie gewollt, aber nicht gekonnt. Dabei könnte Elliott, ganz sicher.