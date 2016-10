Die Thermals verabschieden sich vom Tourleben. »I am over it. I will not be touring any more«, verkündete Frontmann Hutch Harris gestern in einem ausführlichen Statement . War die Band in den vergangenen Jahren regelmäßig auch in Europa zu sehen, so müssen Fans wohl zukünftig zu rar gesäten Heimspiel-Konzerten nach Portland reisen.Sechs Gründe listet der Musiker für seine Entscheidung auf. Das Tourleben sei demnach einfach zu ungesund, unbequem und nicht ungefährlich. Zudem hemme es die Kreativität, da Harris nicht, wie andere Songwriter, im Van an neuen Songs arbeiten oder sich aufs Schreiben konzentrieren könne. Nach über 20 Jahren on the road sei die Zeit reif, es bleiben zu lassen. »I’m too old for this shit«, fasst Harris dann am Ende auch in bester »Lethal Weapon«-Manier zusammen.