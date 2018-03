Es lief zuletzt konstant gut bei den texanischen Stoner-Metallern The Sword. Mit jedem Jahr durften sie live größere Bands supporten (angefangen bei Lamb Of God bis hin zu Metallica), ab dem dritten Album waren sie in den US-Albumcharts vertreten, seit dem fünften auch in Deutschland. Parallel dazu erreichte sie von alten Fans aber der Tadel, der vielen Bands vorgeworfen wird: sich zu sehr von ihren Wurzeln verabschiedet zu haben. Mit dem aktuellen Release wollen The Sword nun die Ewiggestrigen zurückgewinnen. Das gelang ihnen schon teilweise mit der Vorab-Single »Deadly Nightshade« mit einem schönen Ozzy-Osbourne-Effekt in der Stimme.



Die Band bietet auf »Used Future« aber auch andere Facetten: Zwischen den rockenden Tracks mit Gesang gibt es immer wieder instrumentale Kleinode wie das psychedelische Highlight »The Wild Sky« oder das exotische »Nocturne«. Diese Balance gibt dem Album zwar einen gewissen Charme, gleichzeitig wirkt es trotz nur 43 Minuten Spielzeit insgesamt ein wenig lang und zäh. Zwar wechseln sich doomige, treibende und experimentelle Stücke ab, doch etwas Straffung hätte dem Album gutgetan.