Kürzlich spielten auf dem Geburtstag eines Bekannten seine Buddies Wave Pictures in einer Kölner Bar auf. Zentrales Gesprächsthema des Abends unter den Gästen war der irre Output der drei Blokes aus den Midlands mit rund 20 offiziellen Veröffentlichungen seit der Jahrtausendwende. Wie zum Beweis können sie auch in diesem Jahr die Füße nicht stillhalten: Die letzte Wave-Pictures-Platte »Bamboo Diner On the Rain« ist noch kein Jahr alt, da veröffentlichen zwei Drittel der Band mit Charles Watson (Slow Club) ein Album unter dem Namen The Surfing Magazines . Es könnte aber auch eine neue Wave-Pictures-Platte sein, denn es ist alles da: die Grundlässigkeit ihres Garagen-Rock-Ansatzes, die feinen Hooks (»Everything would be alright, if Caroline und Ronan were here tonight«), der Spaß am textlichen Unsinn (»Goose Feather Bed«).Der Opener ist eine Folk-Stoner-Moritat über sieben Minuten, »One Of These Days« croont sich aus der Garage mit Fernziel Herz direkt in die Brust. Zu dem Indie-Rock-Folk-Konglomerat der Wave Pictures gesellt sich ein ordentlicher Anteil Surf – »Peeping Dom« oder »A Fran Escaped« sind nur die augenfälligsten Beispiele. Nicht alles ist gut, auch das nervige Rumgemucke auf nicht fertig entwickelten Songideen scheint Teil ihrer DNA. Sei’s drum: Wenn ihr noch eine Band für euren nächsten Geburtstag sucht, die Wave Pictures oder Surfing Magazines wären sicher nicht abgeneigt. So ein Jahr will ja gefüllt werden.