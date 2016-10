Auch wenn ein Vergleich an dieser Stelle fast überflüssig ist: Wir glauben, dass jeder, der The National mag, auch The Slow Show mögen wird. Denn die emotionalen Hymnen der Band um Frontmann Rob Goodwin verursachen eine großartige Atmosphäre, die nur wenige Bands derart stilvollendet hinbekommen.

Geschrieben am

24. Oktober 2016, 14:48