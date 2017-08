The Shins live in Köln

16.08.2017, Köln, Live Music Hall»Es ist so heiß hier drin!« schnauft Gitarrist Mark Watrous während des Konzerts und wischt sich angestrengt den Schweiß von der Stirn. Bewundernswert, wie die sechs Bandmitglieder um Frontmann James Mercer bei dieser stehenden Luft überhaupt so energisch auf der Bühne performen können und keine Verschnaufpause brauchen. Sie geben Vollgas und wider Erwarten wird die Show lauter und scheppernder als man es von der Band erwarten würde, die 2001 mit dem sanften Indie-Hit »New Slang« zu großer Popularität kam. Mercer antwortet amüsiert: »Ach, ich mag’s, wenn’s heiß ist. Kälte kann ich nicht ausstehen!«Dabei wäre eine kühle Brise in diesem Moment genau das, was sich alle in dem Saal wünschen würden. Doch Mercer ist bei bester Laune und reißt frohlockend schlechte Witze – mehr an seine Mitstreiter als an das Publikum gerichtet – für die er sich danach ein wenig schämt. Und weil er sich gedanklich so sehr darin verstrickt, bricht er kurzerhand den Song »Phantom Limb« ab: »Halt! Sorry, ich musste die ganze Zeit an meinen schlechten Witz denken. Ich bin immer derjenige, der es verkackt!« Die Stimmung ist so ausgelassen wie man es selten bei Konzerten erlebt, fast als würde man ein paar Freunden beim Musizieren zuschauen: »Wir machen schon so lange Musik… uns ist einfach nichts mehr peinlich.« – »Ja, wir haben jegliches Schamgefühl verloren«, stimmt Watrous mit ein. »Okay, noch mal von vorne. Jetzt reiße ich mich zusammen«, verspricht der Sänger.Auf der Bühne nehmen sie sich nonchalant jeden Freiraum, den sie benötigen und zeigen ihrem Publikum so ganz offen ihre Welt. The Shins sind keine Band, die sich an ein Skript hält, sie machen einfach ihr Ding und spielen als Interlude die Melodie von »Knight Rider«: »Diesen Song spielen wir seit vier Monaten, dafür gibt es keinen bestimmten Grund. Wir mögen ihn einfach so sehr.« Und wir mögen sehr, wie die Jungs und Mädels einfach Spaß auf der Bühne haben und ihr Publikum ab und an zu vergessen scheinen. Als »Painting A Hole« von dem neuen Album beginnt, zieht Mercer schon zum zweiten Mal seine Mütze ins Gesicht, streckt die Arme aus, fast so als wäre er ganz zufällig hier, um bei einem spontanen Konzert mitzuspielen.Trotz der lockeren Vibes beeindrucken allesamt stimmlich und instrumental. Vor allem in den Höhen weiß Mercer seine Stimme laut und klar einzusetzen, während er und Watrous an den Gitarren brillieren und mitreißende Soli hin schmettern. Weder Klima noch Stimmung laufen Gefahr abzukühlen, lediglich langsame Lieder wie »Saint Simon« laden zum Verschnaufen und zu nostalgischen Erinnerungen ein, die sicher die meisten Fans mit einigen der Shins-Klassikern verbinden. Das Set ist eine gut gemischte Zeitreise durch ihre Diskographie und deckt den melancholischen Part der älteren Platten und die neuen euphorischen Lieder von »Heartworms« ab. Die Zugabe scheint zunächst einen sanften Abschluss mit »The Fear« zu finden, begleitet von sphärischen Violinen und Gesängen, doch von den schallenden Drums bei »Sleeping Lessons« wird man schließlich in die frische Nachtluft geschickt. An dieser Stelle haben wir die Hitze Dank der großartigen Show sowieso schon vergessen.