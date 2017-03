Unglaublich, wie schwer die Last auf James Mercer nach wie vor wiegt, eigentlich das Potenzial zu besitzen, die Welt verändern zu können. Der Ruf hängt seinen Shins schließlich seit »Garden State« nach. So richtig hat sich die Everybody’s-Darling-Truppe, die seit dem mit einem Grammy gekrönten letzten Album »Port Of Morrow« eigentlich nur noch aus Mercer besteht, davon nie erholt; keiner der Nachfolger erreichte die Klasse von Alben wie »Oh, Inverted World« und »Chutes Too Narrow« und deren unwiderstehlichem Lo-Fi-Gitarrenpop mit 1960er-Referenzen. Davon gibt es auch auf »Heartworms« nur noch wenig – ganz im Gegenteil wirken der Titeltrack oder »The Fear« wie verzweifelte Selbstzitate. Mercer, der auch an den Reglern saß, hat das Produzieren inzwischen deutlich hörbar professionalisiert. Auch wenn er sein Gespür für einprägsame Melodien gleich auf dem Opener »Name For You« wieder beweist, ist der Rest der Platte immer entweder zu synthetisch, zu überladen oder schlicht zu belanglos im Songwriting. Die Perlen seines neuen Albums hat Mercer mit besagtem »Name For You«, »So Now What« und »Dead Alive« schon im Voraus verbraten. Und wir weinen den alten Zeiten nach.