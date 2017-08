Die Gründungsgeschichte, die The Sherlocks vorweisen können, prädestiniert sie für Großes: Zwei Brüderpaare fangen in der Garage an, spielen über 1.200 Shows, verkaufen später wie einst die Arctic Monkeys ohne Plattenvertrag die Sheffield Leadmill aus und supporten schließlich die Kings Of Leon in den Stadien.Die Sherlocks und ihren zum einen an die ganz Großen wie U2 und Coldplay erinnernden, zum anderen an klassische Wegbereiter der britischen Musikszene wie The Jam und The Clash angelehnten Indie-Rock wird man nicht zum letzten Mal bei einem solchen Anlass gehört haben, schließlich müssen sich Songs wie »Chasing Shadows« mit ihrer so unverschämt simplen wie effektiven Hook nicht einmal vor einem »Sex On Fire« verstecken.Für den eigenen Headliner-Gig in Wembley ist das Debüt der Briten selbst an seinen wenigen kratzigeren Stellen dann aber doch zu glatt, zu wenig individuell und hat zu wenig Widerhaken, um nicht schon von der nächsten Welle an »next big things« weggespült zu werden. Angesichts dessen ist es kein Wunder, wenn sie sich den Fokus auf das Hier und Jetzt schon beim Albumtitel auf die Fahnen schreiben.