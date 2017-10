The Rural Alberta Advantage ist einer dieser Bandnamen, die sofort Klangbilder in den Kopf zaubern. Man sieht sie förmlich vor sich, die menschenleeren Straßen in der kanadischen Pampa, die zum Roadtrip einladen, dessen Soundtrack die drei aus Toronto liefern. Diesmal wurde etwas experimentiert, das hält sich aber im Rahmen. Immerhin »Dead/Alive« klingt ein wenig, als klemmte auf halber Strecke irgendwo in der kanadischen Prärie eine Dropkick-Murphys-MC im Kassettendeck.Die melancholische Nostalgie früherer Tage fehlt anfangs größtenteils. Das ist wohl Teil der Entwicklung. Da sich das Album ab der Hälfte, spätestens aber mit dem Titel »Alright« an alten Stärken orientiert, plötzlich eingängig wird und Seele bekommt, schwingt ein wenig verschleppte Wehmut mit. »These nights I walked with this heavy thought«, heißt es in »Letting Go«: Vielleicht muss man als Fan irgendwann genau das, also loslassen, und nicht dem alten Sound und damit verbundenen Erinnerungen nachhängen. Zumindest bei »The Wild« ist The Rural Alberta Advantage das Altbekannte aber doch besser als dessen Weiterentwicklung gelungen.