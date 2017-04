Wenige Monate nach ihrer Gründung landeten The Rumour Said Fire 2008 ihren ersten und auch größten Hit. Zwei Alben lang erholte sich die Band aus Kopenhagen vom plötzlichen Erfolg, dann herrschte erst mal Funkstille. Bis jetzt! Ende April erscheint mit »Crush« der dritte Longplayer und setzt genau auf jene Tugenden – Melancholie und Melodie – für die Indie Pop-Freunde die Nordlichter ins Herz geschlossen hatten. Bastian Küllenberg nahm das zum Anlass, um ein paar Fragen an Sänger Jesper Lidang zu schicken.

Schön, dass man nach fünf Jahren ohne neues Album mal wieder etwas von euch hört. Warum hat es so lange gedauert, bis zu Nummer drei?

Es ist super, wieder da zu sein! Nachdem das geklärt ist, müssen wir die Leute aber bitten, generell etwas langsamer zu machen. Chill out verdammt, so ist es besser. Macht euch eine schöne Tasse Kaffee, schaut euch um, wo ihr grade seid und ob ihr wirklich da sein müsst. Macht ihr im Augenblick irgendwas Wichtiges? Wir als Band mussten uns gegenseitig in die Augen sehen und genau diese Frage beantworten. Die Antwort darauf ist »Crush«.



Mit »The Balcony« hattet ihr bereits sehr früh in der Bandkarriere einen großen Hit. Das Lied hat mittlerweile über 3,8 Millionen Abrufe auf Spotify! Wie hat sich das auf eure Band ausgewirkt?

Im Wesentlichen hat es uns Geld gebracht. Geld und daher auch Zeit, um neue Songs zu schreiben. Wir haben nie versucht mit Kalkül ans Songwriting zu gehen. Wenn du mit so einem Hit anfängst, denkst du zwangsläufig immer, wie das wohl passieren konnte und was so besonders gerade an diesem Lied ist. Es geht dabei vor allem ums Timing, denke ich. Versuch nur nie, dich selbst zu wiederholen, denn dann wirst du als Band mit mittelmäßigen Songs enden! Beweg dich immer vorwärts!



Die beiden Singles von »»Crush«, die im Vorfeld veröffentlicht wurden, besitzen einen 80er Jahre Vibe. Es klingt so, als hätten euch The Cure oder The Smiths beeinflusst.

Ich habe herausgefunden, dass alle Lieder die ich schreibe auf irgendeine Art von einer Band oder dem Klang einer Band beeinflusst sind, die in der Zeit zwischen 1985 und 1995 aufblühten. Es ist wohl eine magische Zeitspanne für mich.

Wie muss man sich bei euch das Songwriting insgesamt vorstellen? Entstand »Crush« eher als Zusammenarbeit der ganzen Band oder bist du für die Ausarbeitung der meisten Stücke verantwortlich?

Wie schon von Anfang an, beginnt alles damit, dass ich die Grundlagen für ein Lied und das Arrangement im Studio schreibe. Wenn ich fertig mit schreiben bin, reiche ich es an meine Band weiter und wir treffen uns im Proberaum und spielen. Ab dem Punkt ist es eine Bandleistung. Als wir die einzelnen Spuren der Songs von»Crush« im Studio in Malmö zusammensetzten, waren die einzelnen Arrangements noch recht offen. Ich hatte daher eher gemischte Gefühle, es bereits zu diesem frühen Zeitraum zu tun, letztlich half es uns aber als Band sehr weiter. Uns wurde klar, dass durch diesen unsicheren Weg der gesamte Prozess, was es bedeutet eine Band zu sein, wiederbelebt wurde.



Seit fast einem Jahrzehnt seid ihr in der Musikszene Kopenhagens aktiv. Habt ihr irgendwelche Insider-Tips für uns? Welche Bands müssen wir gehört haben?

Wenn dir dieser 80er und 90er Vibe gefällt, solltest du Gents, Communions oder Irah anhören. Außerdem gibt es Palace Winter, die auch ganz großartig sind. Wenn es richtig gute Popmusik sein soll, haben wir noch Liss. Aber das sind auch nur ein paar der Bands, die es hier gibt.



Das Album wird Ende April erscheinen. Was sind eure weiteren Pläne für 2017

Im Sommer spielen wir auf einigen Festivals und im Herbst geht es dann auf Tour. Außerdem haben wir schon wieder eine ganze Menge neuer Songs, die wir gerne in nicht allzu ferner Zukunft aufnehmen möchten.