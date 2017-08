Noch mehr Wege als nach Rom führen zum Pop-Hit. Manche Band folgt dem hellen Stern der Beatles , andere krabbeln durch die stinkenden Krater, die einst Naturkatastrophen wie Eurodance oder Boybands rissen. The Riptide Movement wiederum scheinen bei der Komposition von »Ghosts« komplett die Landkarte verloren zu haben. Mal erinnern die zwölf Songs an Klavierpop der Marke Keane , mal an die bittere Zerbrechlichkeit der Magnetic Fields ; die irische Herkunft der Band wiederum spiegeln sowohl fiedelnde Folk-Strukturen als auch Verbeugungen vor den großen Rockgesten von U2 wider – unmöglich, sich bei »Skull And Crossbones« nicht Weltverbesserer Bono von der inneren Netzhaut wischen zu müssen.Das alles ist, wenn auch regelmäßig mit Karacho durch die Drei-Minuten-Grenze der Mainstream-Radiostationen bretternd, stets eingängig, jedoch selten so sehr mit Hit-Garantie auf den Punkt gespielt wie der durchweg mit Springsteen -Rock infusierte Vorgänger »Getting Through«. Mit dem schafften es die Dubliner immerhin auf den ersten Platz der irischen Charts. Aber ohne genaue Navigation purzelt man den Pop-Olymp eben auch schnell wieder herunter.