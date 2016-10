Richtung Bühne fliegen Schlüpfer und billige Kunststoffblumen, treffen den dort stehenden Typen in Hawaiihemd mit Boybandhaar, der noch schmalziger als Bono performt und wie ein enthusiastischer Julian Casablancas klingt, plus seine Schülerband: Whitecliff aus Liverpool sind die, trotz Albernheiten, überzeugende Vorband von The Rifles im Underground Köln an diesem Samstag Abend. Ohne Zweifel kann man attestieren, dass heute für jede schon oder noch lebende Generation etwas dabei zu sein scheint, denn im Publikum befindet sich von verliebten Mädchen bis zu grauhaarigen Rentnern einfach alles. Links wird Pogo getanzt, mittig mit Sekt angestoßen, rechts gebrüllt, zwischendrin cool abgenickt und hinten halten sich die Pärchen ganz ganz doll fest.

Eingefunden hat man sich natürlich für The Rifles , ihres Zeichen Britpop-Hoffnung der Nullerjahre. Bands an ihren jüngeren Versionen zu messen ist zwar das langweiligste Spiel der Welt, aber alternativlos. Da ein Indiejahr ungefähr zehn normalen Jahren entspricht, ist das zu ziehende Fazit schon klar: Alles nicht mehr so wie früher, zu alt, zu verbraucht, peinlich oder tot, wo bleibt die Rotzigkeit? Bei The Rifles liegt der Fall allerdings etwas anders. Die Boys aus London waren durchgängig eher mittel erfolgreich, es gab ein paar Hits, aber das war es auch schon. Zwischendurch haben sie sich sogar mal fast aufgelöst und um die Hälfte der Mitglieder reduziert.



Aus der Liebe zur Musik und den anderen beiden sind die verlorenen Jungs schließlich zurückgekehrt und zeigten sich damit einverstanden, dass der Riesenerfolg in Form von Moneten sich wohl niemals zufriedenstellend einstellen wird. Eine Truppe, die also glaubhaft vor allem für den FUN auftritt und Platten aufnimmt. Wie geil jene Aufnahmen nun wirklich noch sind , spielt nur zweitrangig eine Rolle. Wer ein Konzert von The Rifles besucht, besucht ein Konzert von geliebten Lebensgefährten, zu denen man durch schicksalshafte Fügung mal gefunden hat, an die man andere Maßstäbe anlegt – Hauptsache zusammen, ist schon okay, wie die Familie an Weihnachten. Die Publikumsvielfalt ist in diesem Fall natürlich die beste Kulisse für ein solches Szenario.



Schön zusammengewürfelt ist auch die Setlist des Konzerts. Sollten The Rifles tatsächlich nach 2009 noch Fans generiert haben, müssten diese genau so glücklich aus dem Saal treten wie jene, die »nur die ersten beiden Alben wirklich gut« fanden. Es gibt hier wirklich nichts zu vermissen. Vom Erstling »No Love Lost« (2006) gibt es »Robin Hood«, »Peace & Quiet«, »Spend A Lifetime« als Akustik-Version, sowie »Local Boy« und »She's Got Standards« als Zugaben. Anekdote dazu von einem früheren Moment des Konzerts: Ein Brülltyp aus dem Publikum brüllt, die Band mit einer Jukebox verwechselnd: »She's Got Standards!«. Joel Stoker, der sich optisch und mimisch immer weiter seinem Vater Noel Gallagher annähert, entgegnet: »No, she doesn't!« Geile Ernüchterung im Alter.