The Pigeon Detectives aus Leeds: Das ist auch die Geschichte einer Band, die immer nur irgendwie dabei war, nie aber wichtig oder gar spannend. Als Nachzügler der legendären Class of 2005 um Bloc Party, Kaiser Chiefs oder Maxïmo Park erschien 2007 mit »Wait For Me« ein Debüt, das lediglich die Schnittmenge seiner Vorbilder darstellte; mit »I’m Not Sorry« gab es wenigstens einen kleinen Hit. In der Folge war nichts annähernd innovativ oder eigen, dafür aber definitiv hin und wieder in Ansätzen catchy und gut hörbar. Nichts anderes lässt sich über das inzwischen fünfte, auf dem eigenen Label veröffentlichte Werk »Broken Glances« sagen. Mit »Lose Control« gibt es eine nette, tanzbare Single; der auffällig Synthie-poppige Rest lässt sich wie die Story der Vorbilder erzählen, von denen auch keine Band mehr so klingt wie zu ihren Anfängen. Genauso kriselnd bis musikalisch irrelevant, wie seine einstigen geistigen Väter inzwischen geworden sind, plätschert auch das fünfte Pigeon-Detectives -Album dahin. Die Chance, endgültig aus dem Schatten der Großen zu treten, hat das Quintett abermals verpasst.