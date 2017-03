Einen Namen haben sich Fynn Claus Grabke (yep, der Sohn des Thumb- und Alternative-Allstars-Sängers) und Philipp Mirtschink in den letzten Jahren zunehmend mit lässigem Bluesrock gemacht, gespielt auf Vintage-Gitarren von amerikanischen Flohmärkten und selbst zusammengeschusterten Percussion-Instrumenten. So sehr, wie ihr 2014er-Album »Imaginary Horse« groovte, hätte sie jeder Südstaat der USA mit Freuden zu Ehrenbürgern ernannt. Ihre neue LP »Home Is A Heartache« kann zwar Stampfer wie »Cactus« oder »I Need That Oooh« nachlegen, wirkt jedoch an vielen Stellen etwas dröge: Manchmal scheint die Band auf Ausbrüche hinzuarbeiten, ohne diese Versprechen je einzulösen, manchmal klingt sie einfach wie Queens Of The Stone Age in Zeitlupe. »Zero Fucks Given« ist dafür nicht nur ein gutes Beispiel, sondern beschreibt auch eine allzu natürliche Reaktion auf derart entspannte Songs. »Home Is A Heartache« wurde in der Motorradgarage der Picturebooks aufgenommen, was man dem Album auch anhört. Ein bisschen mehr Route 66 hätte ihm gutgetan.