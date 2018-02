Erstaunlich, was so alles an den Nordseestrand gespült wird. Erst Goat Girl, zuletzt Dream Wife und nun The Orielles : Die britische Indie-Rock-Renaissance ist weiblich. Auch wenn sich die Geschwister Sidonie und Esmé Hand-Halford mit Henry Wade ein pubertierendes Y-Chromosom an die Gitarre geholt haben, vertrauen er und Highschool-Freundin Esmé zumeist dem, was Sid im Filmstudium aufsaugt und als nerdige Exegese ins Studio schleppt.Zwischen Easy Listening und reißender Distortion, schroffem DIY-Paradigma und Muße liefern die Newcomer ein gestandenes Debüt, das sein Indie-Fundament um einen auf den Punkt arrangierten Anbau aus Noise-Pop, Dub und vor allem Funk ausdehnt. Das klingt im groovenden Boogie-Bossa-Nova von »Blue Suitcase« so, als hätten die Brothers Johnson ein Zimmer bei Rita Lee gemietet, während Songs wie »Liminal Spaces« und »Sunflower Seeds« mit sorglosen Glöckchen und postnarkotischem Ambiente auch mal an den Dream-Pop von Air erinnern. Und dennoch wissen The Orielles genau, wann sie die Regler höher stellen müssen: »Let Your Dog Tooth Grow« liegt irgendwo zwischen Veronica Falls und The Cure, balanciert kinderleicht entlang der bis zum Anschlag gezerrten Bassläufe, um sich dann wieder in psychedelischen Funkadelic-Ekstasen zu verirren. »Silver Dollar Moment« ist definitiv einer der formidabelsten Beiträge zum aktuellen Indie-Revival.