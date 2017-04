Immerhin neun Jahre liegen zwischen »Snow« und seinem Vorgänger »The New Year«, und wenn einenach einer derartigen Zeitspanne immer noch ihren alten Stiefel herunterzuspielen scheint, spricht man gerne davon, dass es sich anfühlt, als sei sie nie weg gewesen. Passt hier aber nur bedingt – dafür hätte man ja damals schon merken müssen, dass die Band überhaupt existiert. So unauffällig, wie die knapp 25-jährige Karriere von The New Year bisher allerdings verlief, so unaufdringlich ist auch ihre Musik: Das amerikanische Quartett spielt glockenklaren, schnörkellosen Indie-Rock, den man schon fast mit Weihnachtsvokabular wie »besinnlich« beschreiben kann und der bereits dann seine aufgeregtesten Stellen hat, wenn die Gitarre mal durchgängig eine etwas schnellere Melodie spielt und der Drummer mehr als eine Gliedmaße gleichzeitig bemühen muss (»Recent History«). Zumeist aber nehmen sich The New Year zurück, lassen ihren Songs auch mal Raum für längere Instrumentalpassagen und vermitteln mit ihrem entspannten Sound ein Gefühl, das man eigentlich viel öfter spüren möchte: Dass alles irgendwie okay ist. Kein Wunder, dass die Band nun beim Grand Hotel Van Cleef, der Label gewordenen tröstenden Hand auf der Schulter, untergekommen ist, die hierzulande schon seelenverwandte Bands wie die Weakerthans pushte. Ähnlich wie diese werden The New Year auch mit »Snow« eine Band bleiben, die vielen wenig bedeutet – dafür aber wenigen sehr viel.