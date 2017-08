The National wollen die Welt so, wie sie ist, nicht mehr. Ihre ungestüme Absage an Selbige haben sie auf ihrem siebten Album zusammengefasst. »Sleep Well Beast« handelt von der Wut, die die Gegenwart in ihnen auslöst. Silva Silko sprach mit der Band in Paris über Trump, die Musikindustrie und nächtliche Kopfnüsse gegen Schlafzimmerwände.





Barack Obama ist einer von ihnen und nutzte den Song »Fake Empire« als inoffizielle Hymne für seinen Wahlkampf im Jahr 2008. Obama – der ein neues Politiker- und Männerbild prägte wie wohl kaum ein anderer in den letzten 30 Jahren: eloquent, lässig, männlich, dennoch gleichberechtigt denkend und attraktiv. Er verkörpert also alles, was Donald Trump mit seiner bescheuerten Frisur und seiner vor Stumpfheit strotzenden Aura nicht ist. Paris schmilzt bei 36 Grad im Schatten, die vielen nebeneinander gewürgten Häuser zerschmelzen zu einer windundurchlässigen Masse. Unter mir klebt der Asphalt wie Honig. Als ich im winzigen Innenhof des Hotels auf die Band treffe, steht die Luft. Kurz habe ich Bedenken, dass Bryan Devendorf mit dem Anzünden seiner Zigarette auch gleichzeitig die Luft entflammt. Zwischen Proben in Paris und Organisationsstress seitens der Band werden noch ein paar Musikjournalisten durchgereicht. Wie beim Speed-Dating darf ich von Platz zu Platz wechseln: erst die Gebrüder Devendorf, dann die Dessner-Zwillinge und am Ende Matt Berninger. Letzterer ist also die Wurst auf dem Brot – allein schon, weil das Gespräch mit ihm in einem angenehm klimatisierten Raum stattfindet.

Für Berninger ist die Nacht der Trump-Wahl ein grausames Datum. »Früher habe ich die Ruhe der Nacht geliebt. Seit dem 9. November hingegen habe ich unzählige Nächte damit verbracht, meinen Kopf gegen die Wand zu hauen.« Er beantwortet damit eine Frage, die ich nicht gestellt habe. Das passiert in diesem Interview häufiger, und am Ende werden einige Gesprächsfährten wie lose Enden im Raum hängen bleiben. »Ich bin nicht bereit, Verständnis für die Wahl Trumps aufzubringen. Ich werde es nie sein!« erklärt Berninger und drückt damit seine Absage an die aktuelle Gesellschaftslage der USA aus. Sein Blick richtet sich eher in die Zukunft: »Es sind die nächsten Generationen, die mit dem umgehen müssen, was wir gerade anrichten. Und sie werden uns zur Rechenschaft ziehen und wissen wollen, was schiefgelaufen ist! Darum geht es auf ›Sleep Well Beast‹. Um unsere Verantwortung. Na ja, und um das Übliche: Beziehungen und das alles.« Zumindest ging es zunächst darum. Berninger hat angefangen, das Album zu schreiben, bevor die Nacht des 9. November den Himmel verdunkelte.





Das Biest im jeweils anderen scheinen The National bei den Aufnahmen zum neuen Album allerdings nicht entdeckt oder eingeschläfert zu haben. »War alles friedlich«, versichert mir Scott Devendorf. Dennoch wirkt die dunkle Symmetrie des Gebäudes auf dem Plattencover eng und bedrohlich. Es zeigt Aarons neu gebautes Studio, in das sich die Band mehrfach wochenlang einschloss, um das neue Album zu produzieren. »Wir mussten miteinander klarkommen, wenn es Probleme gab, und wir mussten zügiger und intuitiver arbeiten. Es gab halt keinen Ausweg«, erklärt Bryan Devendorf die Dynamik. Dennoch scheint das Album weniger aus einem Guss als die Alben zuvor. Es wirkt zersplittert wie ein auf dem Boden zerschmettertes Glas. »Wir haben einfach gemacht, worauf wir Lust hatten, und Musiker eingeladen, die wir gerne dabeihaben wollten. Zum Rest musst du Matt fragen, wir vertrauen seinem Gespür. Ich bin hier eigentlich nur der Bassist«, sagt Scott Devendorf und zuckt lächelnd seine Achseln.



Matt zu fragen bedeutet jedoch, den gesamten Frust über die gegenwärtige Beschissenheit der Dinge zu erfahren. Und plötzlich bin ich durch ihn angestachelt, die Ausweglosigkeit als Analogie überall zu sehen: im Studio Dessners bei den Aufnahmen des wütenden siebten Albums von The National, im Schock über die US-Wahl und die braune Suppe in Europa, die wieder brodelt, in der Musikindustrie, die jede Kreativität killt, und natürlich in der Hitze des mittlerweile erstickten Paris. Matt entschuldigt sich für seine Negativität und rechnet aus, dass es jetzt nicht mehr lange dauern kann, bis endlich alles wieder besser wird. »Es kann ja nur noch bergauf gehen, oder?« fragt er mich am Ende des Interviews hoffnungsvoll.

