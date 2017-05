Die elektronische »Supergroup« improvisiert abwechslungsreich und lebhaft mäandernde Tanzmusik weit jenseits einfacher DJ-Tool-Funktionalität.

Sacht und ambient schwingt sich das Quartett aus Move D, Jonah Sharp, Juju und Jordash ein, ohne Hast und Eile beginnt die im Rahmen der Partyreihe »Away« im Berliner Club About Blank im August 2016 improvisierte und für dieses Album aufgezeichnete Session. Es ist erst das zweite musikalische Zusammentreffen der Musiker, deren Oeuvre allgemein eher der elektronischen Tanzmusik als der der freien Improvisation zugerechnet werden kann. Neuland betreten die Musiker damit allerdings nicht, denn Move D spielte schon vor seiner Karriere als DJ, Komponist und Produzent elektronischer Musik Gitarre in Rockbands, Juju und Jordash begannen ihre Zusammenarbeit mit Bebop-Jams und Jonah Sharp erwarb sich erste musikalische Meriten als Schlagzeuger in Punk- und Acid Jazz-Combos. In den hier versammelten sieben Tracks überzeugt das Quartett mit einem ausschließlich auf analoger Hardware gespielten Live-Set von Ambient über gitarrenbetonte Kraut-Elektronik und psychedelisch blubberndem Trance hin zu hypnotisch steppenden und absolut tanzbaren viertelstündigen »Four to the floor«-Tracks.