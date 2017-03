Früher haben Eltern ihre Kinder noch vor Bands gewarnt, die ihnen zu gefährlich schienen. Vielleicht passiert das heute noch mit Rappern, aber die meisten Rockbands sind mittlerweile zu brav dafür geworden. Etwas durchgeknallter kommen The Moonlandingz daher, eine Supergroup aus Mitgliedern der Bands Fat White Family und Eccentronic Research Council. Während sie ursprünglich als fiktives Projekt für ein Album Letzterer ins Leben gerufen wurden, haben The Moonlandingz sich nun zu einer richtigen Band entwickelt. Das Debütalbum »Interplanetary Class Classics« wurde mit Sean Lennon in New York aufgenommen. Laut Bandkopf Adrian Flanagan feiert die Band mit ihrer Mischung aus Psychedelic, Rock und Pop Außenseiter, Depressive, Einsame und Ausgestoßene. »Die schiefe Diskothek soll das Feuer in ihrer Seele wieder entfachen«, beschreibt Flanagan seine Ambition. Tatsächlich ist »Interplanetary Class Classics« ein düsteres, verrücktes und zuweilen verzweifeltes Album mit Synthesizer- und Orgelklängen. Während die ersten Tracks »Vessels« und »Black Hanz« in ihrer dunklen Schrulligkeit an die Fat While Family selbst erinnern, entwickelt das Album nach seinem ersten Drittel eine nachdenkliche Verträumtheit, die letztlich aber wieder aufgelöst wird. Die Ballade »The Strangle Of Anna« mit Slow-Club-Sängerin Rebecca Taylor ist der wohl beste Song des Albums. Weitere Gäste treten am Ende mit Randy Jones von Village People auf »Glory Hole« und Yoko Ono auf »The Cities Undone« in Erscheinung. Die Kollaboration mit Ono ist der letzte Song und ein futuristisches Psych-Spektakel. Mit »Interplanetary Class Classics« ist The Moonlandingz eine herrliche Ode an die Imperfektion gelungen. Ein Album, das gut zu Halluzinationen in der Unterwelt passt.