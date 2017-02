Seit ihrer letzten Platte »Rented World« sind ein paar Jährchen vergangen. Am 7. Februar meldete sich die vierköpfige Band aus Philadelphia jetzt aber zurück. Weitaus weniger rotzig und um einiges versöhnlicher klingt das neue Menzingers-Album »After The Party« im Vergleich zu seinem Vorgänger. Passt aber auch viel besser zu den Texten der Songs. Darin verarbeiten die Jungs nämlich ihre Erinnerungen an wilde Zeiten und hübsche Frauen. »Everybody wants to get famous but you just want to dance in a basement« heißt es im gleichnamigen Song. Zum Tanzen eignet sich die Platte auch musikalisch gut.