Würde Merritt, der ebenso wunderliche wie geniale Kopf der Magnetic Fields , morgen tot umfallen, er hätte sein musikalisches Vermächtnis mit »50 Song Memoir« geschaffen. Dieses fünf CDs dicke Set als ambitioniert zu beschreiben ist wahrlich untertrieben. Für jedes seiner Lebensjahre hat Merritt einen Song verfasst, und alle zusammen begeistern allein wegen ihrer stilistischen Vielfalt: Dieses Panoptikum umfasst so ziemlich alles von der klassischen Singer/Songwriter-Ballade wie »I Think I’ll Make Another World« über catchy-tanzbaren Electro-Pop (»How To Play The Synthesizer«) bis zum reduziert-neofolkigen »The Ex And I«. Das sinister-schräge »Surfin« klingt dann wieder wie eine Referenz an die Beach Boys. Merritt hat dafür mal eben 100 Instrumente von Cello über Charango und Klavichord bis zu Slinky-Gitarre und Swarmatron gespielt. Und er ist ein ebenso begnadeter Songtextschreiber: sarkastisch bis zur Selbstdestruktion. Doch selbst in der düstersten Stunde blitzt bei diesem misanthropischen Zweifler immer auch die Hoffnung auf. Wer sonst würde ein Lied »Eurodisco Trio« betiteln und darin von Selbstmord singen: »I woke up this morning with nothing in my head, my death. Should I try suicide like Lydia and Susan and Beth?« Kurzum: Dieses magnetisierende Album sollte in keiner Plattensammlung fehlen.